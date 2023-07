Marcelo Santos busca fortalecer e ampliar arranjos produtivos no Espírito Santo

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários de agricultura e pequenos produtores rurais, com o objetivo de incentivar, através da Casa dos Municípios, a implantação de arranjos produtivos. A iniciativa busca fortalecer e ampliar os arranjos produtivos já existentes no estado, com foco especial na agricultura familiar.

“Neste primeiro momento, 17 municípios capixabas estão sendo mobilizados, reconhecendo que os pequenos produtores rurais dependem significativamente do poder público. O esforço concentrado será em fornecer condições para que eles possam produzir mais e melhor. A Assembleia Legislativa pretende desempenhar um papel fundamental nessa engrenagem, auxiliando os pequenos produtores rurais que mais necessitam, garantindo qualificação, capacitação e aprendizado. Dessa forma, eles poderão diversificar suas plantações e aumentar a renda, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores no campo e, consequentemente, impulsionando a economia das cidades capixabas”.

Para viabilizar essa iniciativa, a Assembleia vai trabalhar em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). É a Aderes que vai financiar a contratação de uma agência prestadora de serviços para estruturar a relação com as comunidades, fornecendo formação e oportunidades que garantam benefícios para a agricultura familiar.

Durante a reunião na Assembleia estiveram presentes representantes da Aderes, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) e do Banco do Nordeste. A colaboração dessas instituições é fundamental para o sucesso da iniciativa.

Os arranjos produtivos são mecanismos que visam fortalecer e articular a produção local de bens e serviços, geralmente em um território específico. Eles envolvem uma série de etapas que vão desde a organização e articulação dos produtores até a implementação de políticas públicas e ações de capacitação.

“A importância desses arranjos produtivos se destaca especialmente diante das mudanças climáticas. Os pequenos agricultores enfrentam desafios como períodos prolongados de seca e excesso de chuvas, que podem prejudicar suas plantações. Os arranjos produtivos permitem que eles se adaptem a essas condições adversas, encontrando soluções coletivas para o abastecimento de água, manejo sustentável do solo, diversificação de cultivos e outras práticas que ajudam a garantir a sobrevivência e a prosperidade das famílias rurais”, ressaltou ainda o deputado Marcelo Santos.

Um exemplo inspirador na área dos arranjos produtivos é o trabalho realizado pelo ex-deputado Padre Honório durante seu mandato. Ele mostrou algumas conquistas obtidas na agricultura familiar e parabenizou a iniciativa do deputado Marcelo Santos em priorizar esse setor, que enfrenta diversos desafios. “Apesar de muitas vezes passar despercebida, é a agricultura familiar que garante o alimento na mesa da população, tanto nas áreas rurais quanto nas cidades”.

Com a implementação efetiva dos arranjos produtivos e o apoio da Assembleia Legislativa, espera-se que os pequenos agricultores do Espírito Santo tenham melhores condições de enfrentar os desafios do setor, fortalecendo sua produção, aumentando a renda e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do estado.

fotos Lucas S. Costa