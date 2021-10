Marcelo Santos, Euclério e Arnaldinho se reúnem para debater eleições 2022

Aliado do governador Renato Casagrande, grupo almoçou essa semana e, no cardápio, objetivam indicar o nome de vice para a chapa majoritária. Além do vice-presidente da Assembleia, contam com prefeitos de grandes colégios eleitorais

O grupo formado pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Marcelo Santos; o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio; e o vice-prefeito canela verdade, Victor Linhalis está se reunindo para discutir o futuro do Espírito Santo, já que, daqui a cerca de um ano, teremos eleições para escolher governador e vice, deputados federal e estadual, além de um novo senador.

Em um almoço essa semana, os mandatários definiram que vão caminhar juntos na campanha de governador, tendo um candidato único do grupo, mas querem participar dos debates de composições e da escolha do nome de vice-governador que irá compor a chapa.

Reunindo os prefeitos de dois dos três maiores colégios eleitorais do Estado e o vice-presidente do Legislativo capixaba, o grupo demonstra força para que estejam juntos da mesa de negociações do próximo ano.