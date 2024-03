Mc Delux lança seu novo álbum e fala sobre inspiração de Mr. Catra

today1 de março de 2024 remove_red_eye33

O mundo do funk está prestes a ganhar um novo álbum importante para a sua cultura. O “Nostalgia do Funk Vol.1”, de MC Delux, com colaborações de Mc Lan e É o Caverinha na faixa-destaque “Vai Popozuda”, será lançado no dia 15 de março.

O álbum será o primeiro da carreira de Mc Delux após o lançamento de vários singles de sucesso. Vai trazer uma mistura de ritmos pensada para animar os bailes funk de todo o Brasil, trazendo as batidas dos funks antigos, junto com a animação dos beats atuais.

Mc Delux e a inspiração em Mr. Catra

Mc Delux, Vinicius Martins dos Santos, nasceu no Rio de Janeiro e desde cedo se dedicou à música, em especial ao “funk mandela”, o estilo no qual mais investiu e lhe ajudou a ganhar destaque no cenário musical do funk nacional.

Apesar de ser um grande fã de um dos ícones do funk, Mr. Catra, ele também teve um papel muito importante no início de sua carreira como artista.

“A minha relação com o Mr. Catra começou em 2008 quando eu fui no estúdio dele com meu primo, MC Boneco, lá ele já perguntou se eu também era MC e eu falei que sim, logo me pediram para cantar minhas músicas, então eu cantei. Na mesma semana ele me levou para fazer um show com ele na famosa 4 x 4. Quando me dei conta de tudo já estava na casa dele sendo tratado como um filho”, conta Mc Delux.

Nostalgia do funk

O novo álbum de Mc Delux, o “Nostalgia do Funk”, foi criado totalmente dentro dos estúdios da Mansão Mandela e tem como foco principal trazer a relação entre o passado e o presente do funk através de uma nostalgia de sucessos do passado e a agitação dos sucessos atuais.

Todas as faixas do álbum trazem uma releitura do artista em suas diversas faces no funk e mostra o que ele tem de melhor, que o ajudou a se tornar um grande nome do funk brasileiro.

“O lançamento desse álbum está sendo planejado para realmente impactar o cenário do funk nacional, trazendo não só parcerias de peso, mas também por ser, na verdade, uma homenagem ao funk desde o seu início, o que ajuda a tornar esse projeto ainda mais especial”, conta Jeff Nuno, CEO da Lujo Network e especialista em distribuição digital, responsável pelo lançamento digital do álbum.

por Jeff Nuno