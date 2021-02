Mc Livinho lança prévia do novo álbum

Nesta última sexta-feira o cantor Mc Livinho publicou em seu Instagram uma série de vídeos de preview de seu mais novo álbum intitulado: “Mágico dos Flows”.

Com 10 faixas inéditas, o cantor traz uma proposta que reúne a trap music e o mainstream e agradou o público: “Não decepciona nunca”, “Só as brabas (sic)” e “Quando sai?” foram algumas das centenas de comentários deixados no post do cantor.

A data de lançamento do álbum ainda não foi anunciada, mas críticos que ouviram o projeto atestam que podemos esperar um álbum com muita musicalidade, bem elaborado e nas palavras de um crítico: “mostra que MC Livinho é muito mais que apenas um funkeiro”.

Link do preview: https://www.instagram.com/p/CLMi-5IBMTK/?igshid=8o9besh4ee7e