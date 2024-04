Meio Ambiente publica editais para gincana e feira ambiental em Anchieta

15 de abril de 2024

A prefeitura de Anchieta publicou hoje (15), Dia Nacional da Conservação do Solo, dois editais que ordenam atividades relativas à Semana do Meio Ambiente, celebrada em junho. Um trata acerca de uma gincana ambiental com premiação para os participantes, já o outro estabelece as regras para promoção de uma feira.

A proposta da gincana é coletar a maior quantidade de reciclados (óleo, lixo seco, tampinhas, lixo eletroeletrônico, pilhas e baterias), além de criar roupas e obras de arte utilizando materiais coletados na campanha, bem como um vídeo educativo, de 180 segundos, falando sobre a temática meio ambiente. A gincana terá duração de 30 dias, iniciando em 02/05/2024 e sendo encerrada no dia 31/05/2024.

Já a feira ambiental será um concurso voltado aos alunos do ensino fundamental e médio da rede municipal e estadual de ensino que objetiva estimular a investigação científica, as práticas investigativas, a exploração dos métodos científicos, a autonomia dos estudantes, a motivação dos alunos, o senso de comunidade e o uso da tecnologia. Serão disponibilizadas 14 vagas para apresentação dos projetos na Feira do Meio Ambiente, se o número de trabalhos inscritos for maior que o número de vagas o comitê organizador fará a escolha dos projetos participantes.

