ELEIÇÕES 2024 | Kauê Oliveira realiza encontro com pré-candidatos a vereador em Piúma

today30 de abril de 2024 remove_red_eye186

O pré-candidato a prefeito de Piúma, Kauê Oliveira (PL), se reuniu com pré-candidatos a vereadores e vereadoras dos partidos PL, AGIR, PRTB e DC

O pré-candidato a prefeito da cidade de Piúma, Kauê Oliveira, do Partido Liberal (PL), se reuniu na noite desta segunda-feira, 29 de abril, no Centro Social Shekinah, para apresentar os pré-candidatos a vereadores e vereadoras das quatro siglas que vão compor a base: além do PL, AGIR (partido dos Autistas), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e Democracia Cristã (DC).

De acordo com Kauê, “o encontro foi para fortalecer as pré-candidaturas dos nossos vereadores e vereadoras. Aproveitamos a ocasião para informar que teremos um curso de formação política para que eles estejam preparados para a eleição e para um possível mandato. Essa integração é de suma importância pra gente manter o time cada vez mais forte, cada vez mais unido em prol do que todos ali têm em comum, que é uma Piúma melhor pra todos”, concluiu.

“”Somos um time coeso, unido e forte”, Nailce Silva.

Entre os nomes presentes na reunião e com grandes chances de se eleger, tendo em vista que vem trabalhando já algum tempo e com grande apreço da população piumense, estava a pré-candidata Nailce Silva (AGIR). “Esses encontros são muito importantes e fundamentais para alinhar as pré-candidaturas e necessários para o bom desenvolvimento da campanha eleitoral. Somos um time coeso, unido e forte”, disse Nailce.