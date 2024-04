Direita de Marataízes endossa Toninho Bitencourt como pré-candidato à prefeitura

Em um movimento que reflete o peso político da direita em Marataízes: “Direita de Marataízes”, que carrega a maioria do eleitorado do município, se manifestou em apoio à pré-candidatura de Toninho Bitencourt (Podemos) para prefeito. Assim confirmado em publicação nas redes sociais e publicações em veículos de comunicação.

A decisão aconteceu após muitas conversas e uma reunião realizada no dia 20 de março, onde o vice-presidente estadual do PL, Pr. Marinelshigton, juntamente com o presidente da Câmara de Marataízes, vereador Willian Duarte, e o empresário Breno da Nil Regi, marcaram presença em um almoço na Praia dos Cações, demonstrando publicamente o respaldo à candidatura de Toninho.

Segundo a coordenação do movimento, “Direita de Marataízes”, a escolha por Toninho Bitencourt reflete uma análise criteriosa dos pré-candidatos disponíveis, sendo ele o que mais se alinha aos ideais da direita local para o futuro da cidade.

“Nosso movimento possui tradição em avaliar os futuros candidatos para declarar apoio, e nossa decisão vai além de interesses políticos ou pessoais. Estamos convictos de que Toninho é a melhor escolha, destacando seu histórico como gestor, sua postura firme e, principalmente, sua dedicação contínua ao município desde sua emancipação”, afirmaram os representantes do movimento.

A pré-candidatura de Toninho Bitencourt recebe o apoio sólido dos partidos MDB, AGIR, DC, UNIÃO BRASIL e PODEMOS, e agora ganha ainda mais destaque ao ser oficialmente integrada à base de aliados do presidente Jair Bolsonaro no município. Essa união fortalece a plataforma política de Toninho, consolidando-a como uma força significativa no cenário eleitoral local.