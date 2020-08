Menina estuprada pelo tio em São Mateus terá um programa de proteção

A menina capixaba de 10 anos que foi estuprada, engravidou do tio e viajou para Recife (PE) para interromper a gestação poderá ser inserida em um programa de proteção no estado.

A Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo informou, em nota, que há dois programas de proteção gerenciados pela pasta: o Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência (Provita) e o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).

O Provita busca proteger testemunhas e vítimas de crimes que estejam coagidas ou expostas à grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal. Dura dois anos, sendo renovável por mais dois anos.

Já o PPCAAM tem o objetivo da proteção, preservação e promoção da vida de crianças, adolescentes e jovens ameaçados de morte, assim como de seu núcleo familiar. Dura um ano, sendo renovável por mais um ano.

A família acabou aceitando ser incluída no Provita e, com isso, a criança vai mudar de nome, cidade e o aluguel da nova casa será pago pelo governo do estado.

Segundo informações, a menina vive sob a responsabilidade da avó, a mãe era andarilha e o pai está preso.

