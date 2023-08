Monte Alegre recebe a primeira edição de projeto de resgate de memórias

today28 de agosto de 2023 remove_red_eye140

O Quilombo Monte Alegre, localizado no interior de Cachoeiro de Itapemirim, passou a sediar, desde o último sábado (26), o projeto Memórias do Quilombo Monte Alegre.

Mensalmente são realizadas rodas de interação com idosos e crianças da comunidade, por meio das quais as memórias e as histórias do local são transmitidas às novas gerações – já que a oralidade é a forma tradicional como isso ocorre no local.

O projeto inclui contação de histórias e explicações teóricas e práticas sobre o caxambu (manifestação secular dançada em uma roda e cantada em versos, ao som de batuques e tambores). As mestras do grupo de caxambu Santa Cruz, Maria Laurinda Adão, Adevalmira Adão Felipe, Neuza Gomes Ventura e Geralda Nogueira Calixto conduzem as atividades, tiram as dúvidas dos pequenos e fazem as demonstrações do caxambu.

O trabalho de transmissão de saberes é reforçado com a realização de rodas de caxambu. Este mês a roda aconteceu na noite do sábado (26) e contou com a presença do Caxambu Alegria de Viver, da comunidade de Vargem Alegre. Nessas rodas, os conhecimentos teóricos adquiridos pelas crianças nas oficinas são transformados em prática, com jovens e adultos compartilhando os saberes.

“Trata-se de um projeto de valorização, por meio de registro e difusão, das memórias quilombolas que estão, aos poucos, se perdendo em Monte Alegre e nas demais comunidades quilombolas capixabas”, afirma o arquiteto Genildo Coelho Hautequestt Filho, produtor e coordenador de projetos da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense.

O projeto Memórias do Quilombo Monte Alegre é realizado com recursos públicos do Governo do Espírito Santo viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, da Secretaria da Cultura, e conta com o patrocínio da ES Gás. A cada mês haverá uma nova edição, sempre aberta ao público em geral e à própria comunidade.

fotos Luan Volpato