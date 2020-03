Moradora de Piúma com leucemia precisa de transplante de medula

A enfermeira Anna Cristina A. Miranda, de 34 anos, tem sofrido com a leucemia desde o final de 2018. Assim que começou as sessões de quimioterapia, ela entrou em remissão – não necessariamente significa cura, mas sim que a doença não está apresentando sinais. Tanto que no mês de fevereiro deste ano, Ana Cristina teve uma recaída ao interromper o tratamento contra o câncer, após contrair uma bactéria na coluna.

Hoje, de volta a quimioterapia, ela internada em um hospital em Campos/RJ, e precisando de um doador compatível para fazer transplante de medula.

Ana Cristina mora em Piúma/ES, é casada, tem dois filhos, um de cinco anos e o outro de um ano e sete meses.

Doação

O cadastro para ser doador é feito no Hemocentro do Estado (HEMOES). A pessoa tem que ter entre 18 e 54 anos e estar bem de saúde.

Locais

HEMOES

Av. Marechal Campos, 1468 – Maruípe – Vitória/ES

Funciona todos os dias, das 7 às 19h

Informações: (27) 3636-7900 / 3636-7920 / 3636-7921

Unidade de Coleta à Distância da Serra

Av. Eudes Scherrer Souza – anexo ao Hospital Estadual Dório Silva

Funciona de segunda a sexta, das 7 às 12h

Informações: (27) 3218-9429 / 3218-9242



Hemocentro de Linhares

Informações: (27) 3264-6000 / 3264-6019