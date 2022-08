Motorista de aplicativo é preso em flagrante se masturbando durante corrida

Foi preso em flagrante no último sábado, dia 06, o motorista de aplicativo Adriano Osório de Alcântara Tristão, de 42 anos, enquanto se masturbava durante uma corrida.

A jovem, de 21 anos, estava dentro do veículo sentada no banco traseiro e é filha de um policial militar aposentado. Ela conseguiu filmar e enviar para o pai através de mensagens as imagens do motorista fazendo o movimento de masturbação.

A moça, que chamou a corrida em Cariacica, seguia para a Serra, quando desconfiou das atitudes do motorista. Ela chegou a exigir que o motorista parasse o veículo, mas ele insistiu em seguir.

Os dados do motorista, do carro e a localização em tempo real onde a mesma se encontrava foram enviados pela jovem para o pai, que acionou uma viatura da Polícia Militar e conseguiu localizar o veículo.

Durante a abordagem policial o motorista estava com o zíper aberto e o órgão genital exposto. Ele resistiu e foi retirado do veículo pelos policiais.

O criminoso negou os fatos, mas foi detido e levado para o Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. Com ele, a polícia apreendeu uma cartela de comprimidos de Viagra, utilizados para disfunção erétil.

Ele foi autuado por importunação sexual e encaminhado para o presídio.

NOTA DO UBER

Leia na íntegra a nota da empresa de aplicativo sobre o caso.

“A Uber repudia qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater e denunciar casos de assédio e violência. O motorista parceiro teve sua conta desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. A Uber se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações.

A Uber defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro. Por isso, desde 2018 a empresa mantém o compromisso de participar ativamente do enfrentamento da violência contra a mulher e segue investindo constantemente em conteúdos educativos contra o assédio para motoristas.

Em conjunto com o Instituto Promundo, foi lançado o Podcast de Respeito e mais recentemente a Uber lançou uma campanha educativa de combate ao assédio também em parceria com o MeToo Brasil. Além disso, também em parceria com o MeToo, a plataforma possui um canal de suporte psicológico para apoiar vítimas de violência de gênero.

Segurança é uma prioridade para a Uber e inúmeras ferramentas atuam antes, durante e depois das viagens para torná-las mais tranquilas, como, por exemplo, o compartilhamento de localização, gravação de áudio, detecção de linguagem imprópria no chat, botão de ligar para a polícia, entre outros”.

fonte Folha Vitória