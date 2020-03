MPES notifica Sesa e Secretarias Municipais de Saúde para enfrentamento ao coronavírus

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Centro Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (Caops), notificou o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, e os secretários municipais de Saúde para que adotem as medidas preventivas em face do risco de uma epidemia nacional pelo coronavírus Covid-19.

Na notificação, o MPES orienta que devem ser adotadas todas as medidas necessárias para que a população seja orientada em relação aos serviços de saúde que devem ser procurados para o atendimento médico, em caso de demonstrar sintomas do coronavírus.

Veja a Notificação Recomendatória