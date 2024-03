Município da Serra abre processo seletivo para contratação de 30 médicos

13 de março de 2024

A Secretaria de Saúde da Serra abriu, nesta terça-feira (12), processo seletivo para a contratação temporária de 30 médicos, além de uma vaga para Terapeuta Ocupacional. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de março, no site da Prefeitura da Serra clicando em Processo Seletivo.

O Edital nº. 126/2024 disponibiliza ao todo 31 vagas: 15 para médico clínico geral plantonista, com cadastro de reserva; 15 para médico clínico geral para atuar na pediatria, também com cadastro de reserva; e 1 para terapeuta ocupacional com lotação os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS).

No caso do médico plantonista e do médico para atuar na pediatria, a carga horária é de 20 horas por semana, mais quatro horas de extensão semanal. Em ambos os casos o salário é de R$ 3.345,79, mais insalubridade e extensão semanal, além de gratificação pelo atendimento em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de R$ 2.389,45 e auxílio alimentação mensal de R$ 800,00.

Já o terapeuta ocupacional fará 30 horas semanas, com salário de R$ 3.216,04, mais insalubridade (20%), além de por mês receber R$ 800,00 de auxílio alimentação.

O Edital nº. 126/2024 prevê regime de Contrato Temporário pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O resultado final está previsto para ser divulgado até o dia 22 de março, e será publicado no site da Prefeitura da Serra, em Processo Seletivo, e no Diário Oficial Espírito Santo (DIO – ES).

