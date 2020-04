Muro de contenção: obras seguem na Vila Samarco, em Anchieta

Estão bem adiantadas as obras de construção do muro de contenção da maré em parte da orla da Praia Central, no trecho que compreende o bairro Vila Samarco. No local será executado um muro de 410 metros, semelhante ao construído na Ponta dos Castelhanos.

De acordo com informações da Secretaria de Insfraestrutura, além do muro, será realizada a reconstrução do calçadão e de parte do trecho da via, como também a pavimentação de parte da avenida, ligando à Ponta dos Castelhanos.

Para o prefeito Fabrício Petri, a obra irá dar mais segurança aos moradores da região e beleza ao local. “É uma obra necessária, assim como foi no trecho da Ponta dos Castelhanos. Com essa obra iremos completar as melhorias que estamos realizando na orla da Praia Central”, lembrou Petri.

A empresa responsável pelos serviços é a Mafra Construtora Eireli ME. O valor da obra, executada com recursos próprios do município, é de R$ 2.241.274,91.

Obras na Praia Central

Os serviços de revitalização da orla da Praia Central também estão em andamento. Estão inclusos nessa intervenção a reconstrução de 1.190 metros do calçadão e a revitalização de um trecho de 300 metros, onde haverá melhorias na iluminação, chuveiros públicos, instalação de bancos, academia popular, jardinagem entre outras melhorias.

A obra foi dividida em duas etapas. A reconstrução do calçadão, que já foi iniciada, contempla 1.190 metros de extensão. A outra parte é a revitalização do trecho que compreende da ponte Cônego Barros até a altura da agência do Banestes. Essa última etapa será iniciada após o verão, a fim de não atrapalhar o trânsito durante a alta temporada.

O investimento total é de cerca de R$ 1 milhão com recursos próprios do município. A empresa EFG Construtora, vencedora do processo licitatório, tem prazo de 180 dias para entregar a obra.