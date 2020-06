“Música na Band Live” exibe show ao vivo da dupla Bruno e Marrone nesta sexta-feira

O Música na Band Live desta sexta-feira (12) leva ao ar, a partir das 22h30, um show exclusivo da dupla Bruno & Marrone para embalar o Dia dos Namorados com muito romantismo. No repertório, estarão grandes sucessos que marcaram a carreira dos sertanejos, como “Por um Minuto”, “Choram as Rosas”, “Bijuteria”, “Inevitável”, “Quer Casar Comigo?”, “Vida Vazia”, “Surto de Amor”, “Na Conta da Loucura”, entre outros.

Vinícius Félix de Miranda (Bruno) e José Roberto Ferreira (Marrone) iniciaram a parceria em 1985, depois de serem apresentados por Leonardo, que na época fazia dupla com o irmão Leandro. Inicialmente, eles montaram um repertório e começaram a cantar em bares e em barracas de exposição pecuária em Goiânia. Embora o primeiro disco tenha sido lançado em 1994, os músicos só ganharam notoriedade após 15 anos de carreira com a divulgação do álbum “Acústico” (2000), que continha canções como “Dormi na Praça” e “Como Ficar Sem Você”.

De lá para cá, Bruno & Marrone se consolidaram no universo sertanejo e passaram a ser considerados uma das principais duplas do Brasil, o que resultou na conquista do Grammy Latino de 2002 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com “Acústico ao Vivo”, que foi o primeiro DVD de ouro da história da música sertaneja do Brasil. Os artistas também ganharam dois troféus Crowley Best de música mais tocada nas rádios com “Dormi na Praça”, em 2001, e “Vidro Fumê”, em 2013.

Música na Band Live vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h30, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM, que já começa o agito antes do show ao vivo para um esquenta regado a sucessos da dupla.