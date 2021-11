Natal Premiado com R$ 15 mil de premiação em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta e o Comércio dos Dirigentes Lojistas (CDL) local firmaram uma parceria para promover a campanha do “Natal Premiado 2021”. A ação tem como objetivo, além de aquecer e fomentar o comércio local, conscientizar a população sobre a importância da educação tributária, solicitando a nota fiscal no ato da compra para ajudar aumentar a arrecadação do município.

A campanha, que já começou ,segue até o dia 31 de dezembro e distribuirá R$ 15 mil em prêmios de vale compras para que sejam utilizados no próprio comércio participante da cidade. Cada R$ 50,00 em compras, na loja credenciada, vale um cupom para concorrer aos prêmios. O sorteio irá ocorrer no dia 04 de janeiro de 2022.

Estão participando 25 comércios, incluindo lojas de roupas, calçados, supermercados, açougues, entre outros. As lojas credenciadas, segundo os organizadores, terão o cartaz da campanha fixado em local visível.