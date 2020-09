No Espírito Santo, 434 empresas aderiram ao selo Turismo Responsável Limpo e Seguro

today10 de setembro de 2020 remove_red_eye28

No Espírito Santo, até esta quinta-feira (10), 434 empresas do segmento de turismo se apresentam como adequadas às normas sanitárias de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19). O levantamento reúne dados relativos a adesão ao selo Turismo Responsável Limpo e Seguro, recomendado pelo Governo do Estado.



No ranking das 15 atividades que compõem o segmento, a adesão às normas é maior nas agências de viagem, meios de hospedagem, guias de turismo, restaurante, cafeterias e bares, transportadoras turísticas e organizadores de eventos, respectivamente. O maior volume de adesão é percebido nos estabelecimentos localizados em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra, Cariacica, Aracruz e Itaúnas (Conceição da Barra).



“Este quantitativo é resultado de uma das muitas ações que fazem parte do Plano de Retomada da Economia do Turismo implementadas pela Secretaria de Turismo (Setur). Este cuidado e empenho dos empresários em buscarem a adequação sanitária é o primeiro passo para que a atividade vá retomando, aos poucos, com toda a segurança necessária para todos”, explica o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.



Além das recomendações sanitárias aos empreendimentos, estão disponíveis também as normas sanitárias aos turistas. “Cabe ao turista estar atento ao cumprimento por parte dos empresários e também cumprir as regras que cabem a cada um de nós, tendo, principalmente, o respeito ao próximo”, enfatiza o secretário de Turismo.



Selo

Para solicitar o selo Turismo Responsável Limpo e Seguro o interessado deve acessar o site www.turismo.gov.br/seloresponsavel , ler as orientações previstas no protocolo destinado ao segmento em que atua e estar com a situação regular no Cadastur. Em caso positivo, ele deve aderir à autodeclaração que atende aos pré-requisitos determinados. Em seguida, será encaminhado para uma área do site onde pode realizar o download do selo para impressão.



O selo, que é totalmente gratuito, deverá ser colado em local de fácil acesso ao cliente e conterá um QR Code, por meio do qual o turista poderá consultar as medidas adotadas por aquele empreendimento e/ou profissional. Além disso, possibilitará a realização de denúncias em caso de descumprimento, o que poderá resultar em revogação do selo.

Montanhas Capixabas

O Convention Montanhas Capixabas criou um selo local que atinge, inclusive, os empreendimentos ligados ao Agroturismo, atividade de destaque nos municípios que compõem a região.



Para os empreendimentos localizados em um dos oito municípios que compõem a Região Turística Montanhas Capixabas, as informações estão disponíveis no site da instância www.montanhascapixabas.org.br