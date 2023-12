NOSSOCRÉDITO ITAPEMIRIM | Redução de taxas de linhas de microcrédito, confira

today1 de dezembro de 2023 remove_red_eye81

O Nosso Crédito de Itapemirim vai reduzir as taxas das linhas de crédito “Juntas” e “Juventude Empreendedora”, a partir de 01 de dezembro.

As taxas das linhas Microcrédito Juntas Pessoa Física e Pessoa Jurídica serão reduzidas em 0,10% (pontos percentuais) em todas as faixas de prazo. E da mesma maneira, haverá redução nas taxas da linha Microcrédito Juventude Empreendedora Pessoa Física e Pessoa Jurídica, para 1,19% a.m. As demais condições operacionais permanecem inalteradas.

Desta forma, as taxas da linha “Empreendedorismo Juntas” serão as seguintes:

Pessoa Física (até 18 meses): passa a ser de 1,49% a.m /de 19 a 36 meses, que era 1,79% a.m agora é 1,69% a.m.

Pessoa Jurídica (até 18 meses): passarão de 1,29% a.m para 1,19% a.m /de 19 a 36 meses, que era 1,59% a.m agora é 1,49% a.m.

Já as taxas da linha “Juventude Empreendedora”, tanto para Pessoa Física quanto Jurídica, passarão de 1,29% a.m para 1,19% a.m. Carência de até 06 meses – prazo de até 30 meses.

O Nossocrédito “Juventude Empreendedora” é uma linha de crédito promocional com condições ainda mais vantajosa destinada a jovens empreendedores com idades entre 18 e 29 anos.

O Microcrédito “Juntas” visa oferecer condições e taxas especiais para mulheres, incentivando o crescimento do empreendedorismo feminino, na busca pela independência financeira.

As duas linhas estão disponíveis para pessoa física ou jurídica, que tenha faturamento bruto de até R$ 360.000,00 declarado no último exercício.

A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), visa incentivar e fomentar o empreendedorismo capixaba.

Em Itapemirim, mais informações poderão ser obtidas na agência do Nosso Crédito ou através da agente de crédito Ketyla – (28) 99913-2458.

Endereços: (Sede) Secretaria de Desenvolvimento – Polo UAA, 2º andar, Vila do Itapemirim / (Litoral) Sala do Empreendedor – Itaoca.