Obras da prefeitura de Piúma viram memes na internet

today5 de agosto de 2023 remove_red_eye264

Memes do “Vaso de Ouro” e “Praça das Catacumbas” são as sensações das redes sociais

Moradores do Município de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, andam tirando “sarro” nas redes sociais quando duas obras ainda em andamento estão causando polêmicas entre os moradores e agitando a internet. Na cidade não se fala de outro assunto.

“Vaso de Ouro” volta e meia gera crítica em tom de deboche e zoação nas redes sociais.

Antes mesmo de ficar pronta, a obra de reforma e ampliação do ponto de informações aos turistas da Ilha do Gambá está dando o que falar, principalmente na internet. Primeiro por conta do valor global da obra, o montante de R$ 162.168,83. Segundo, se não bastasse, o valor do “Vaso Sanitário” apelidado na internet de “Vaso de Ouro” ao custo de R$ 4.035,13 cada unidade.

Outra obra vítima de muita gozação e que também tem gerado muita polêmica nas redes, é a obra da Praça das Conchas (antiga prefeitura), atualmente apelidada de “Praça das Catacumbas”. Nesta, os moradores que esperavam uma nova praça e a Casa do Cidadão, mostram total decepção com a atual administração do prefeito Paulo Cola (Cidadania), que na última semana, após a retirada dos tapumes do canteiro da obra puderam visualizar uma praça semelhante a um cemitério, assustando a todos e dando o que falar, tanto na boca do povo, quanto na internet, sempre com muitos memes.

“Praça das Catacumbas”: montagens de imagens e vídeos do antes e depois da praça é uma das preferidas dos frequentadores das redes. Criatividade, críticas de deboche e muitos Likes são supernotáveis.

Neste episódio, o dissabor com a gestão, que vem sofrendo forte insatisfação da população, continuou, principalmente ao comprovar a ausência da entrega da Casa do Cidadão, tão divulgada pela prefeitura com investimentos de cerca de R$ 1,5 milhão. Muitos se mostram decepcionados nas diversas mensagens das redes sociais.

Projeto apresentado pela prefeitura da nova praça e Casa do Cidadão.

Do outro lado

A população que esperava uma satisfação por parte da prefeitura, por exemplo, por meio de uma simples “Nota Oficial”, a mesma se mantém em total silêncio até o momento, não se manifestando sobre o assunto. O vereador presidente da Câmara, Eliezer Dias (PMN), da base aliada do prefeito, tentou explicar sem êxito na sessão do último dia 26/07 (quarta-feira), comprometendo ainda mais o desfecho do episódio e consequentemente da gestão do prefeito Paulo Cola.

Sobre a obra de reforma e ampliação do ponto de informações aos turistas da Ilha do Gambá com investimentos de R$ 162.168,83, com o valor do “Vaso Sanitário” apelidado de “Vaso de Ouro” ao custo de R$ 4.035,13 cada unidade, a administração pública também se mantém até o momento em silêncio.

Prefeito e secretários convidaram a população no dia 25 de outubro de 2022 (terça-feira), para a assinatura da ordem de serviço para a reforma e ampliação do prédio onde deveria funcionar a Casa do Cidadão e para a reforma da Praça das Conchas.

Vale acrescentar que diante de toda polêmica e agitação, a mesma empresa contratada da Ilha do Gambá (“Vaso de Ouro”), venceu mais uma licitação no município no valor global de cerca de R$ 1 milhão, segundo publicação do último dia 02/08 (quarta-feira), para execução de serviços de Drenagem e Pavimentação da Rua Paulo Freire e Trecho da Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, Loteamento Rosamar e bairro Jardim Maily.

por Fabiano Peixoto/Capixaba News