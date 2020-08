Obras dos novos quiosques em Vila Velha finalizadas até o verão

O verão em Vila Velha promete ser de novidades com os novos quiosques na orla de Itapuã e Itaparica. Com previsão para serem finalizados até novembro deste ano, irão garantir mais infraestrutura e lazer aos moradores e turistas. Treze das 20 unidades já foram licitadas e estão em obras; a maior parte, inclusive, já está na fase de concretagem.

Cada estabelecimento terá cerca de 130 metros quadrados, com espaço para um conjunto de 11 mesas com cadeira em área coberta. Também terão banheiros femininos e masculinos, e outro para pessoas com necessidades especiais, além de cozinha e depósito padronizados.

Seguindo o mesmo padrão de arquitetura, as obras estão sendo realizadas conforme cronograma de responsabilidade de cada concessionário. A previsão é de que elas sejam concluídas até o mês de novembro. Já a fiscalização está sendo feita pela Secretaria Municipal de Obras (Semob) e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

Os novos empreendimentos atendem às diretrizes definidas junto ao Ministério Público Federal (MPF), ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), e à Superintendência do Patrimônio da União (SPU) e à Justiça Federal, que aprovaram o projeto Executivo, elaborado pela empresa gerenciadora de projetos contratada pela Prefeitura, Dan Engenharia.

A requalificação da orla foi uma proposta apresentada pela Prefeitura e acatada pela Justiça Federal após uma ação civil pública movida pelo Ministério Pública Federal (MPF), que determinava a retiradas total dos quiosques existentes.