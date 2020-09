Operação policial prende traficante de Guarapari

A Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado em Narcóticos – DENARC, com o apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional, realizou hoje operação policial na cidade de Guarapari, no bairro Village do Sol, a fim de averiguar informações acerca de Tiago Dias Neto, vulgo Tiago Folha, de 32 anos, o qual é apontado pela investigação como traficante da região.

Os policiais encontraram em poder do conduzido: 3kg de crack, avaliados em R$ 75.000,00 e 1,5kg de cocaína avaliada em R$ 22.000,00.

Tiago foi autuado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde está à disposição da Justiça.