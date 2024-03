Operação resulta na prisão de suspeito de homicídios e tráfico em Vila Velha e Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento (Dimcme) da Secretaria de Justiça (Sejus), deflagrou uma operação policial em 26 de fevereiro nos municípios de Vila Velha e Guarapari, resultando na prisão de um homem de 28 anos investigado pela participação em vários homicídios cometidos na região.

O indivíduo estava com mandado de prisão temporária em aberto pelo crime de homicídio e foi preso na Praia do Morro, no município de Guarapari. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas dos bairros Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, Balneário Ponta da Fruta e Recanto da Sereia, além de ser investigado por participação em diversos homicídios na área.

De acordo com as investigações, o homem é aliado ao grupo criminoso conhecido como Terceiro Comando Puro (TCP), que está em conflito territorial com traficantes do grupo rival Primeiro Comando de Vitória (PCV), resultando em diversos conflitos na região. Ele é considerado de alta periculosidade, tendo inclusive trocado tiros com a Guarda Municipal de Vila Velha durante uma tentativa de abordagem, resultando em um ferimento por disparo de arma de fogo no olho, sendo preso em flagrante por posse de armas de diferentes calibres.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

