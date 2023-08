Orla de Cariacica recebe assentamento do piso e apresenta 70% de obra concluída

A Secretaria Municipal de Obras de Cariacica (Semob) começou a instalação do guarda-corpo e do assentamento do piso que vão compor a Orla de Cariacica, que já está com 70% do trabalho concluído. Na parte marítima da obra, as equipes também trabalham na construção do píer.

Já na parte terrestre, os profissionais avançam na construção dos restaurantes gourmet, calçada em granilite e ciclovia. “Estamos desenvolvendo o município em todas as áreas. Uma delas é o lazer e o espaço vai ter capacidade de receber todos os nossos munícipes”, disse o prefeito Euclério Sampaio, que recentemente visitou o local.

Já o secretário de Obras explica que o espaço será um área de lazer para as famílias de Cariacica. “Será um espaço para que as famílias contemplem grandes momentos de lazer e descontração”, complementou Weverton Moraes.

A obra é uma parceria da prefeitura de Cariacica com o governo do Estado. Quando finalizado, o local contará com três restaurantes, banheiros, iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, estacionamento, espaços para exercícios físicos, pista de skate, paisagismo, entre outras melhorias.

Estrutura

– Restaurantes e banheiros modernos e amplos, ambientalmente sustentáveis, com alimentação por energia solar, que possibilitará economia de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações.

– Iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, de alta eficiência, garantindo mais economia para a cidade e mais modernidade e sustentabilidade ao empreendimento.

– Estacionamentos, ciclovia, calçadão, deques, espaços para a prática de exercícios físicos.

– Implantação de atracadouro que dará apoio aos pescadores, feito em estruturas de concreto flutuante que se movimentarão de acordo com o nível da maré.

– Preservação da riqueza vegetal do manguezal, com construção conectada com a paisagem. Os deques contornarão a vegetação.

foto Claudio Postay