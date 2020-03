Orquestra Sinfônica do Espírito Santo apresenta concerto do Dia da Mulher

today4 de março de 2020 remove_red_eye12

Neste domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) vai lembrar a data com um concerto especial dedicado às mulheres, sob a regência do maestro Leonardo David e solo do flautista da Oses José Benedito Gomes. A apresentação começa às 11 horas, no Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória. A entrada é gratuita.

O repertório começa com um trecho do Ballet “O Lago dos Cisnes”, obra famosa do compositor Tchaikovsky, seguido do “Concertino para Flauta e Orquestra”, da francesa Cécile Chaminade, escrita em 1902. A história da compositora começou muito cedo, aos dez anos de idade, quando foi classificada por Georges Bizet como o ‘Mozart no feminino’, por sua produção musical intensa. Desde criança, se dedicou à música e escreveu suas primeiras composições aos oito anos. Aos dezoito já era pianista consumada e, em seu primeiro concerto oficial, executou somente peças de sua autoria.

De acordo com o maestro Helder Trefzger, “as mulheres deram uma grande contribuição à história da música clássica, mas nem sempre tiveram seu lugar reservado. Além de Cécile Chaminade, tivemos outras grandes compositoras, como Maria Theresia Paradis, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Ethel Smyth, entre outras tantas, que merecem maior reconhecimento de suas obras”.

A apresentação segue com mais uma peça do compositor Tchaikovsky, a Sinfonia nº 1 e a famosa trilha-sonora do filme Perfume de Mulher, “o Tango”, de Piazolla.

Repertório:

Tchaikovsky – Cena do Ballet “O Lago dos Cisnes”

Cécile Chaminade – “Concertino para Flauta e Orquestra”

Solista: José Benedito Gomes, flauta

Tchaikovsky – Sinfonia n.º 1 (segundo e quarto movimentos)

Piazzolla – “Tango”, do filme Perfume de Mulher.

Regência: Leonardo David

Serviço:

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Edição Especial Dia Internacional da Mulher

Data: 08 de março de 2020 (Domingo)

Horário: 11 horas

Local: Parque Botânico da Vale | Av. dos Expedicionários, s/nº – Jardim Camburi, Vitória.

Entrada livre!