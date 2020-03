Pagamento do IPVA já pode ser feito pelo App ‘ES na Palma da Mão’

10 de março de 2020

Uma boa notícia para aqueles que vão efetuar, a partir deste mês, o pagamento do IPVA. O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz) já disponibilizaram no aplicativo “ES na Palma da Mão” as funcionalidades necessárias para pagar o imposto relativo aos veículos automotores, cadastrados no Espírito Santo.



Desenvolvido pelo Prodest, o “ES na Palma da Mão” permite o cadastramento dos automóveis, a emissão do documento de arrecadação ou a captura da linha digitável para recolhimento do IPVA nos aplicativos dos bancos credenciados.



Para fazer o pagamento do imposto pelo “ES na Palma da Mão”, o proprietário deve escolher o campo “Detran”. Em seguida, ir em “Meus Veículos”, selecionar o botão + para cadastrar o veículo e informar o número da placa e do Renavam.



Depois de fazer o cadastro, o usuário pode optar por pagar todas as taxas relativas ao licenciamento do veículo ou escolher as que têm interesse em quitar no momento. Assim, é possível fazer apenas o pagamento do IPVA.



O aplicativo cria o código de barras (linha digitável) ou o PDF com o documento de arrecadação, possibilitando ao contribuinte escolher a melhor forma para pagar o débito. As informações ficam gravadas no aplicativo e poderão ser utilizadas posteriormente para verificar a situação dos débitos do automóvel.



“Facilitar a vida do cidadão por meio da tecnologia é uma das nossas prioridades. Queremos fazer com que o “ES na Palma da Mão” seja cada vez mais usado pela população”, afirmou o presidente do Prodest, Tasso Lugon.

Serviços

Disponível gratuitamente nas plataformas Android e iOS, o App tem diversos serviços à disposição dos capixabas, como verificar a situação da CNH e encaminhar documentos via e-Docs (sistema de envio de documentos e processos de forma eletrônica).



O aplicativo também permite aos usuários receber notificações de oportunidades de empregos e de abertura de inscrições relativas a processos seletivos de Designação Temporária e a cursos do Pronatec, Fic-Tec e Pré-Enem.



Pelo “ES na Palma da Mão”, os cidadãos recebem notificação de vencimento da CNH e podem gerar o Documento Único de Arrecadação (DUA) para pagar multas.



O aplicativo ainda propicia consultar o Diário Oficial, acessar dados do Portal da Transparência do Governo do Estado, acompanhar a agenda de eventos dos órgãos estaduais e ler notícias do Poder Executivo Estadual. Neste ano, o aplicativo passou a disponibilizar a consulta do contracheque para servidores públicos ativos e aposentados.