Paraná quer fortalecer turismo em motorhome para impulsionar setor no estado

today29 de agosto de 2020 remove_red_eye29

O governo do Paraná avalia a inserção do estado nos roteiros de viagem dos proprietários de motorhome do país. Integrantes do Grupo Estradeiros do Paraná tiveram uma primeira conversa com a Paraná Turismo para solicitar estrutura aos associados e apresentar detalhes da feira programada para acontecer no Expotrade Pinhais, em Curitiba, de 1º a 6 de dezembro deste ano.

O Paraná planeja a retomada do turismo regional nos segmentos de aventura, ecoturismo e em especial as áreas naturais. Para viabilizar o turismo através dos motorhomes, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo prevê um planejamento junto às concessões do estado. O objetivo é incluir como obrigação das concessionárias o atendimento aos veículos de motorhome nos postos de Serviços aos Usuários.

Fonte: Brasil 61

Foto Tomaz Silva