Parceria com Casagrande | Fabrício Petri vai construir prédio para escola Terezinha Godoy

today15 de outubro de 2021 remove_red_eye77

A escola municipal Irmã Terezinha Godoy de Almeida, em Anchieta, irá ganhar um espaço próprio, totalmente novo com quadra e auditório. O anúncio foi feito ontem (14) pelo prefeito Fabrício Petri, após confirmação de parte do recurso pelo governo do Estado para executar a obra.

Conforme a secretaria municipal de Educação, para a construção do prédio da unidade escolar serão necessários cerca de R$ 8,9 milhões, sendo que R$ 5,5 milhões financiados pelo governo estadual e o restante pela municipalidade. A novidade foi anunciada ontem durante a cerimônia em que o Governo do Estado destinou R$ 231.809.000,00 a 75 municípios capixabas em que se inscreveram no edital do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes).

O prefeito Fabrício Petri esteve presente e recebeu a notícia com muito entusiasmo, aproveitando para agradecer mais essa parceria com o governo estadual. “Iremos conseguir executar essa nossa importante demanda. A escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida necessita de um espaço próprio e condizente para atender seus alunos e professores. Agradeço mais uma vez ao governador Renato Casagrande por esse apoio”, disse.

A unidade será construída para atender 840 alunos do 1º ao 9º ano, em um terreno ao lado da Vila Olímpica, no bairro Anchieta, com área total de 2.652.98m2. De acordo com informações da secretaria de Infraestrutura, a escola terá dois pavimentos, quadra poliesportiva coberta com arquibancada e auditório com capacidade para 143 pessoas.

Segundo a diretora, Virgínia Corrêa Garcia Jandes, a escola irá completar 20 anos de existência e sempre funcionou no prédio da antiga escola Maria Mattos, mas em 2019 passou a funcionar no Centro Cultural Anchieta.

Agora a municipalidade irá realizar os trâmites para iniciar a licitação que irá definir a empresa responsável em executar a obra.