Patrulha Maria da Penha mantém atendimento à mulheres vítimas de violência no verão

today7 de janeiro de 2020 remove_red_eye63

A Operação Verão está a todo vapor no município de Guarapari. A cidade está com um aumento considerável de turistas e os moradores enfrentam uma mudança na sua rotina diária devido ao intenso fluxo de pessoas. Diante deste panorama que se repete todo ano em Guarapari, a equipe da Patrulha Maria da Penha segue firme operando suas atividades.

A Patrulha consiste em uma dupla de policiais militares que realizam visitas tranquilizadoras às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, integrando-se à Rede de Atendimento e de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Uma vez atendida, a mulher será monitorada pelos policiais militares, recebendo visitas periódicas – geralmente mensais. Na ponta do atendimento, os PMs têm conquistado a confiança das mulheres que, muitas vezes, sofriam caladas por constrangimento. O soldado Bonelá e o soldado Kalebe, que são integrantes da Patrulha Maria da Penha do 10º BPM (Guarapari), afirmam que é gratificante ver a recuperação das atendidas. “Estamos aqui para servir e proteger. Como Guardiães da Vida, é ainda mais recompensador”.

Atualmente a Patrulha Maria da Penha realiza cerca de 70 visitas mensais às mulheres vítimas de violência doméstica em Guarapari. E este número não pára de crescer. “A sociedade está alerta e as mulheres estão denunciando mais. O programa visa prestar apoio às mulheres vítimas de violência doméstica através do acompanhamento e fiscalização da aplicabilidade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340 – Lei Maria da Penha” – esclarece o Comandante do 10º BPM, Ten. Cel. Cleverson Mancini Lyra.