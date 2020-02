PC/ES conclui inquérito e reduz 50% dos homicídios em Anchieta

A equipe da 10ª Delegacia Regional de Anchieta concluiu o inquérito policial que investigou organizações criminosas no município. No total, 23 pessoas, de três grupos diferentes, foram indiciadas por tráfico de drogas e homicídios em nove bairros da região de Anchieta.

“As ações policiais resultaram na diminuição de 50% dos homicídios no município. Em 2018 foram registrados oito crimes contra a vida, em Anchieta. Já em 2019, tivemos quatro registros desse mesmo delito. Esse resultado pode ser atribuído às operações realizadas pela delegacia e com o apoio da Polícia Militar”, informou o chefe da Regional, delegado Marcos Nery Filho.

As informações do inquérito, relatado no dia 06 de fevereiro, mostraram que os investigados cometeram homicídios, consumados e tentados, além de diversas ameaças e constrangimentos aos moradores do município. “Os suspeitos agiam sempre com a finalidade de amedrontar a população.Em um dos crimes, um corpo foi encontrado carbonizado, com os pés amarrados e sinais de tortura, na localidade conhecida como Chapada do A”, destacou Nery.

O delegado informou ainda que o primeiro grupo atuava nos bairros de Nova Anchieta e Guanabara, e o segundo agia nas localidades de Benevente, Alvorada, Nova Jerusalém, Nova Esperança e no Centro. Já as regiões de Praia de Parati e Ubu eram comandadas pela terceira organização criminosa.

“Diante da gravidade dos fatos, a liberdade dos investigados gerava perigo para a população. Portanto, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva. Eles responderão por crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídios e posse/porte de arma de fogo”, disse o delegado.

Os detidos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. Já as mulheres foram conduzidas à Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC), onde permanecem à disposição da Justiça.

Por Fernanda Pontes