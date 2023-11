PC prende investigados por comércio ilegal de entorpecentes em Rio Novo do Sul e Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Novo do Sul e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou diligências operacionais nesta segunda-feira (30) nos municípios de Rio Novo do Sul, Itapemirim e Marataízes. Durante a operação, seis pessoas foram presas investigadas por tráfico de drogas. Quatro suspeitos foram presos em Rio Novo do Sul e duas em Itapemirim.

A operação contou também com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Iconha, Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy e da Delegacia de Polícia (DP) de Itapemirim. A investigação teve início no começo do ano, após a equipe policial de Rio Novo do Sul receber ocorrências de brigas entre gangues rivais, motivadas por disputas por pontos de venda de drogas. As discussões chegaram a ocasionar um crime de homicídio, tendo como vítima um homem de 39 anos.

As diligências foram cumpridas nos bairros Borsoi e Santo Antônio em Rio Novo do Sul. Nos bairros Itaoca, Centro e Ilha do Gato, em Itapemirim, e no bairro Pontal, em Marataízes.

No município de Rio Novo do Sul, uma das investigadas chegou a comparecer na Delegacia de Polícia (DP) espontaneamente, ocasião em que foi cientificada que havia um mandado de prisão temporária de 30 dias expedido pela Justiça.

Outro investigado, de 35 anos, também compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia (DP), ocasião em que lhe foi dada voz de prisão. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito e não foi encontrado nada de ilícito.

No bairro São José, também em Rio Novo do Sul, duas investigadas, de 22 e 24 anos, foram localizadas e presas em suas residências. Nada de ilícito foi encontrado nos imóveis.

As mulheres detidas foram encaminhadas para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) e para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

por Beatriz Paoliello, Estagiária

