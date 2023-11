PCES prende suspeitos de tráfico de drogas em Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Cachoeiro de Itapemirim e da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, deu prosseguimento, nesta terça-feira (07), a uma operação iniciada em 31 de outubro no município de Rio Novo do Sul. Durante a ação, dois homens suspeitos de envolvimento no tráfico local foram presos na localidade de Luanda, no município de Itapemirim.

Na residência de um dos suspeitos foram apreendidos material para embalo de drogas, uma munição calibre 38, R$ 211,00 em espécie, um aparelho celular e quatro tabletes pequenos de maconha. Além disso, no local também foram localizadas duas motocicletas, sendo uma delas com restrição de furto e roubo e outra sem placa.

Na semana passada, já haviam sido presas 11 pessoas envolvidas com o tráfico local. A equipe policial chegou a autuar também suspeitos envolvidos em um crime de homicídio, que ocorreu no dia 06 de janeiro deste ano.

Após os procedimentos de praxe, os indivíduos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

por Beatriz Paoliello, Estagiária

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)