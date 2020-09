Perfil da Red Bull do Brasil no TikTok promove as lives #PróximoPasso

Nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, sempre às 16h30, o perfil da Red Bull do Brasil (@redbullbr) no TikTok promove as lives #PróximoPasso.



Nelas, o b-boy Pelezinho (conhecido dançarino e jurado nos principais campeonatos de breaking no Brasil e no mundo) conversa com um criador por dia para dar dicas de dança e vídeo aos usuários da plataforma. Os convidados são Jeyke, Broop’Z e Laura Ikegami.

