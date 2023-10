Pessoas em situação de rua encontram no trabalho um caminho de superação

Adilson Pereira de Souza, de 48 anos, usuário do Centro de Referência para Pessoa de Rua (Centro Pop) de Vitória, não sabe quem é o autor da frase “o trabalho dignifica o homem”. Mas, há alguns dias, após ter sua carteira de trabalho assinada em uma grande rede de supermercados, Adilson tem dito, repetidamente, essa frase como se fosse sua.

Em situação de rua desde janeiro, ele contou que ter um emprego com direito a carteira assinada, salário, horário de trabalho fixo e compromisso profissional era o que precisava para voltar a ter contato com a família e mostrar que está trilhando novos caminhos.

Segundo Adilson, ele agarrou a oportunidade para resgatar a dignidade, que disse ter perdido com a condição de pessoa em situação de rua.

“Cheguei até aqui por problemas familiares. Problemas que eu causei. Sou do interior, quando separei da minha esposa, larguei o trabalho que tinha e vim pra cá. Aqui, fui para rua. A primeira noite tive muito medo. Nunca tinha ficado na rua”, lembrou ele.

Ele contou que tem encontrado no Centro Pop o apoio necessário para pouco a pouco ir seguindo no caminho da autonomia. “Aqui (Centro Pop), me ajudaram na organização de meu currículo; me encaminharam a vagas de emprego; me orientaram; me incentivaram a entregar no supermercado”, disse ele.

Mas, ele revelou que temia ver as portas se fecharem, quando descobrissem que seu endereço era o da Hospedagem Noturna, espaço de acolhimento para pessoa em situação de rua da Secretaria de Assistência Social ou, quando ligassem chamando-o para entrevista e número revelasse sua condição, já que era do Centro Pop.

Oportunidade

“Quando falei o telefone do Centro Pop fiquei cheio de medo, mas tive uma grande surpresa. Me deram uma oportunidade. Fui chamado para entrevista e, depois já fui para o treinamento. Já sai com o uniforme da empresa”, contou ele emocionado.

A emoção veio seguida de explicação: “disse para minha mãe que só ligaria para casa quando tivesse boas notícias. No dia 27 de setembro, liguei para ela e disse: mãe tô ligando pra dizer que arrumei um emprego. Apesar dos meus problemas, sempre fui muito carinhoso com minha família”.

Antes de conseguir o emprego, Adilson participava das oficinas ofertadas pelo Centro Pop. Agora, o espaço é onde Adilson faz as refeições (café da manhã e almoço), toma banho e se veste para o trabalho. À noite, vai para a Hospedagem Noturna, para dormir.

Preste a receber o primeiro salário, Adilson revelou os planos para a quantia. “Quero comprar umas roupas, um tênis e uns biscoitos. Quero olhar no espelho e me achar bonito. Sou vaidoso. Não quero andar com uma sacolinha segurando as coisas”.

foto divulgação