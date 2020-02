Pessoas em situação de rua farão cursos de garçom pelo Programa QualificarES

4 de fevereiro de 2020

Com o intuito de gerar qualificação e oportunidades de emprego para as pessoas em situação de rua, a Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio de uma parceria com o Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), e com as prefeituras, irá ofertar cursos de garçom para este público.

Isto é possível devido à portaria conjunta Nº 11-R, de 15 de maio de 2019, que dispõe sobre a oferta de educação profissional pela Secti a cidadãos compreendidos nas políticas públicas executadas pela SEDH.

A coordenadora de Políticas para Pessoas em Situação de Rua, Neiriele Marques, explica como é realizada a articulação para a oferta de cursos para as pessoas em situação de rua.

“A partir desta oportunidade junto ao Qualificar ES, nós procuramos as prefeituras e os coordenadores dos Centros Pop para que fosse feito um levantamento de quais cursos seriam de interesse desse público. Tivemos a indicação de, aproximadamente, dez cursos. Por fim, fechamos para esta primeira oferta a qualificação para garçom”, contou Neiriele Marques.

Ainda segundo Neiriele, além de ser uma oportunidade de qualificação, a realização do curso também trabalha a autoestima das pessoas em situação de rua. “Tivemos a oportunidade de levar um grupo à Mostra Anual de Profissões da Ufes e atitudes como esta estimulam novos horizontes e mostram que outros caminhos são possíveis”, destacou a coordenadora.

Os cursos serão realizados nos municípios da Serra e Vila Velha. As aulas têm início na próxima segunda-feira (10). Serão, ao todo, 60 vagas, sendo 30 para cada turma.

Com o objetivo de promover a qualificação profissional do cidadão capixaba, com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), lançou o Programa Qualificar ES em maio de 2019.

Sobre a oferta do curso em Vila Velha

Local: Associação de Moradores do Bairro Cristóvão Colombo

Sobre a oferta do curso em Serra

Local: Sede da I Igreja Batista em Jardim Limoeiro

Mais informações – https://qualificar.es.gov.br/