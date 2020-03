Picadas do Aedes aegypti podem ser evitadas com uso de roupas

Durante o verão, é comum as pessoas optarem por roupas mais leves para driblar e amenizar os dias mais quentes. Entretanto, essa não deve ser a única preocupação durante a estação. Além de proteger a pele contra os raios solares, é necessário que todos estejam atentos ao mosquito Aedes aegypti.

Como forma de proteção, é orientado que a população utilize roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, período em que os mosquitos são mais ativos. Além disso, repelentes, inseticidas e mosquiteiros devem ser adotados na rotina diurna e noturna.



Veja aqui o 9º boletim da dengue.

Veja aqui o 9º boletim de zika.

Veja aqui o 9º boletim chikungunya.

Para evitar a proliferação do inseto, é necessário que todos estejam empenhados em eliminar os focos do mosquito. Os quintais devem ser varridos periodicamente; verificar se todas as garrafas vazias estão de cabeça para baixo; escovar as bordas das vasilhas de água e comida de animais, além de verificar se as caixas d’água estão limpas e vedadas.

Círculo de reprodução do Aedes aegypti

Transmissor de diversas doenças, como dengue, chikungunya e zika, a fêmea do Aedes aegypti deposita seus ovos nas paredes de reservatórios com água limpa e parada. Ao entrar em contato com o líquido, os ovos eclodem, se transformam em larvas, pupa (estágio intermediário entre a larva e o adulto) e, após dois dias, o mosquito está formado.