Píer Móvel é reposicionado para uso exclusivo de embarcações de pequeno porte em Itaipava

today22 de dezembro de 2020 remove_red_eye42

Durante a construção do terminal pesqueiro de Itaipava, o Município de Itapemirim, por meio da Secretaria de Aquicultura e Pesca, instalou uma estrutura denominada Píer Móvel, essa foi utilizada durante o período da construção do Terminal Pesqueiro, visando atender a demanda das embarcações durante o processo de carga e descarga. Com o Terminal funcionando, o Píer Móvel foi reposicionado para uma área mais próxima do Terminal, para uso exclusivo das embarcações de pequeno porte.

Segundo o Secretário de Aquicultura e Pesca de Itapemirim, Anderson Ferreira Peçanha, com a abertura do Píer do Terminal Pesqueiro, a estrutura móvel deixou de ser usada pelas embarcações de grande e médio porte, então a mesma foi recolhida e realocada pela equipe da Secretaria, uma vez que o Píer do Terminal Pesqueiro de Itaipava atende integralmente às necessidades das embarcações de grande e médio porte durante a descarga de pescado e o abastecimento de insumos.

“O objetivo também é atender os pescadores das embarcações de pequeno porte, pois, o terminal atende as embarcações de grande e médio porte com excelência, mas é a hora de dar espaço para as pequenas embarcações, para que esses pescadores também tenham acesso com mais facilidade”, afirma o secretário de Aquicultura e Pesca, Anderson Peçanha.

O Píer Móvel facilitou o carregamento e a descarga das embarcações, na praia de Itaipava. O píer móvel é de plástico e composto por módulos de 1,5 m de comprimento, 2,5 m de largura e 38cm de altura. A capacidade é para suportar até 15 toneladas.