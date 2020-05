PIÚMA | Atividades escolares já estão disponíveis no site oficial da prefeitura

Atenção pais e responsáveis, a Secretaria Municipal de Educação, comunica que a 3ª coletânea de atividades não presenciais já está disponível no site oficial.

Vale lembrar que:

– As atividades são divididas por escolas.

– Não é obrigatória a impressão, as escolas disponibilizam a impressão para o aluno que não possui acesso.

– Os professores estarão em contato via WhatsApp, no horário de aula, para orientar os alunos, cada um no seu horário.

– As atividades para os alunos com necessidades especiais estão disponíveis somente na escola.

Incentive seus filhos a estudarem, tenho certeza que logo estaremos juntos!!

Clique no link

https://www.piuma.es.gov.br/portal/pagina/ler/167/portal-da-educacao