Pesquisa Quaest aponta Ricardo Ferraço na liderança pela disputa ao Governo do ES

today1 de maio de 2026 remove_red_eye72

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), lidera a corrida pelo Palácio Anchieta, segundo pesquisa divulgada pela Quaest na noite desta quinta-feira (30).

No principal cenário, que considera os nomes que já declararam pré-candidatura, Ferraço aparece com 32% das intenções de voto. O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), surge em segundo lugar, com 24%, seguido pelo deputado federal Helder Salomão (PT), que registra 9%.

Ainda de acordo com o levantamento, 18% dos entrevistados se declararam indecisos, enquanto 17% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Segundo cenário

Em um segundo cenário testado, que inclui o senador Magno Malta (PL) e exclui Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço mantém os mesmos 32% das intenções de voto.

Nesse recorte, Magno Malta aparece com 24%, enquanto Helder Salomão soma 10%. Os indecisos representam 16% dos entrevistados, e 18% afirmaram votar em branco, anular ou não participar do pleito.

Metodologia

A pesquisa foi encomendada pelo jornal A Gazeta e realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) sob o número ES-03176/2026.

A Quaest vem divulgando, desde a última segunda-feira (27), uma série de pesquisas sobre a disputa pelos governos estaduais em diversas regiões do país, incluindo estados do Sudeste, Nordeste e Sul.

foto divulgação