PIÚMA | “Cemitério”na praia do Portinho em protesto contra a atual gestão, veja vídeo

today9 de dezembro de 2021 remove_red_eye249

Até um “cemitério” com catacumbas de paus e pedras foi construído pelos moradores do bairro Portinho, na praia do Pau Grande, que estão insatisfeitos com a falta de cuidados com o local, por parte da atual gestão.

Foram utilizados pedaços de pau, pedras, cruzes de madeira, sacos, inclusive uma árvore seca simbolizando o natal do bairro, ironizando, é claro, o gasto da prefeitura com aluguel de decoração natalina de quase R$ 400 mil.

De acordo com moradores, o esgoto também é um grande problema a ser resolvido, já que deságua nas águas do mar.

Piúma, sendo uma cidade turística e com o verão batendo às portas, causa uma grande indignação nos moradores que criaram esse cenário de “morte”.

Fica aí o alerta para os governantes do município olharem com carinho para uma praia linda e movimentada em alta temporada. E hoje esquecida.

por Claudia Carvalho

Jornalista MTB 3430/ES