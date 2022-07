PIÚMA | Desembargador derruba liminar favorável à eleição da Mesa Diretora da Câmara, veja decisão

20 de julho de 2022

Saiu na tarde desta quarta-feira, dia 20, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a respeito da eleição da nova mesa diretora da Câmara de Piúma.

Nos autos do mandado de segurança agravado pelo vereador Fabrício Taylor Marvila, a decisão foi pela suspensão do edital de anulação/cancelamento da eleição.

Veja na íntegra a decisão do Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior