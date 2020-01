PIÚMA | Inscrição para transporte universitário e técnico começa dia 27

today21 de janeiro de 2020 remove_red_eye122

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Educação, vem informar que a inscrição para cadastro e recadastro de transporte para cursos universitários e técnicos gratuito/1º semestre de 2020 para os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Vila Velha e Vitória começa a partir do dia 27/01/20.

O estudante deverá entregar a documentação na sede da Secretaria de Educação, localizada na Rua Izaias Scherrer, 45 – Centro, de 8 às 12h e de 14 às 17h.

A lista com o nome dos alunos será divulgada a partir do dia 05/02/20 no site oficial da prefeitura de Piúma: www.piuma.es.gov.br

Mais informações no edital

https://www.piuma.es.gov.br/portal/uploads/files/prefeitura/chamada_transporte_2020.pdf