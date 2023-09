Plantão para orientar interessados no edital da Lei Paulo Gustavo em Anchieta

A prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, aderiu a Lei Paulo Gustavo – Seleção de Projetos Audiovisuais. Recentemente lançou um edital com as regras. Agora irá promover ‘Plantão Tira Dúvidas’ para orientar os preponentes de projetos que irão participar do certame.

Irão acontecer três encontros, nos dias 25, 26 e 28 de setembro. A iniciativa será conduzida pela equipe da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico e irá orientar passo a passo os interessados. O intuito é orientar o interessado para que possa pontuar melhor e ser contemplado em alguma das 10 vagas oferecidas.

O edital é voltado ao fomento do setor cultural, cujo município recebeu recursos na ordem de R$ 279 mil. Durante a apresentação, a gerente da pasta, Maria Fernando Barros, irá detalhar como será o processo e como fazer para participar.

Plantão Tira Dúvidas | Lei Paulo Gustavo Anchieta

Dia 25/09 – 18h – CEU das Artes

Dia 26/09 – 14h – Auditório da Secretaria de Agricultura

Dia 28/09 – Auditório da Secretaria de Agricultura – 10h

CLIQUE AQUI E CONFIRA DOCUMENTOS E O EDITAL DA LEI PAULO GUSTAVO