PMES fiscaliza motos com alteração no escapamento e embriaguez ao volante em Guarapari

22 de janeiro de 2021

Na tarde dessa quinta-feira (21), policiais militares do 10º Batalhão realizaram blitz em dois pontos em Guarapari com o objetivo de fiscalizar motos com adulteração no escapamento, além de flagrar embriaguez ao volante.

As fiscalizações ocorreram no centro do município, sendo concomitantes em dois pontos diferentes. Uma teve o objetivo de abordar motos com alteração no escapamento. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), realizar tal ação é uma infração grave e deve ser punida com multa no valor de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira de habilitação do condutor. O veículo deve ainda ficar retido até a adequação da irregularidade.

O saldo da fiscalização foi de 30 motos retidas, sendo flagrados ainda condutores com licenciamentos atrasados e condutores dirigindo sem habilitação. Todas as medidas administrativas foram aplicadas aos que estavam circulando em desacordo com a lei.

Em outro ponto estratégico do município ocorreu uma fiscalização com foco na embriaguez ao volante. Foram realizados 20 testes de alcoolemia, recolhidas três Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e abordadas 38 pessoas.

Segundo o comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Emerson Caus, as fiscalizações serão intensificadas em Guarapari. “Nossa meta é assegurar um trânsito mais seguro para todos”.