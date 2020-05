Polícia prende taxista suspeito de traficar e transportar cocaína em Guarapari

A equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari e do Serviço Reservado da Polícia Militar (PMES) prendeu, em flagrante, um taxista de 32 anos suspeito de traficar e de transportar drogas de Vitória para Guarapari. A operação foi realizada, nessa segunda-feira (11), na residência do detido, na região conhecida como Morro da Caixa D’água, no bairro Muquiçaba.



Com o suspeito foram apreendidos um total de 29 papelotes de cocaína, quatro comprimidos da mesma substância, além de R$ 1.600, em espécie.



De acordo com a titular da 5ª Delegacia Regional em Guarapari e que está respondendo pela Denarc, delegada Maria da Glória Pessotti, a ação teve como base uma sequência de denúncias anônimas realizadas por meio do Disque-Denúncia 181. “Com o recebimento das denúncias, nós localizamos e monitoramos o suspeito que trazia o carregamento de cocaína de Vitória para ser comercializada por toda Guarapari. Conseguimos apreender os entorpecentes dentro do veículo que possuía uns compartimentos para esconderijos”, explicou.



A delegada acrescenta que o suspeito era investigado pelas Polícias Civil e Militar por utilizar um táxi para transportar entorpecentes de diferentes traficantes. “Antes desta operação, ele já havia sido detido carregando drogas no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória”, complementou.



A delegada Maria da Glória Pessotti enfatiza a importância da participação da comunidade no trabalho policial. “Caso a população tenha informações sobre qualquer tipo crime, ela deve entrar em contato conosco por meio do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. A denúncia é anônima”, afirmou.



O conduzido foi autuado por tráfico de drogas e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

Por Fernanda Pontes