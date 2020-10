População de Anchieta poderá conhecer novo parque em novembro

Até o final de novembro o Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta, deve ser inaugurado. A previsão é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que acompanha as obras.



O parque, com 14.000 m² de extensão, fica localizado entre os bairros Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança, na sede do município.



No momento estão sendo instaladas algumas peças que fazem parte da ornamentação e identificação do local. Nos próximos dias deve iniciar a instalação do portal do parque.



As obras já contemplaram a construção de um prédio para a gestão da RDS, com auditório com capacidade de 40 lugares, um novo viveiro de mudas de árvores nativas, um circuito para caminhada com trilha percorrendo o parque, além de um playground e um mirante com área de convivência.



Conforme a secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Martins, o investimento irá beneficiar a população de Anchieta como um todo, e em especial os moradores dos bairros Nova Esperança, Nova Jerusalém e Benevente, além de atrair visitantes com as novas opções de lazer.



A obra, com investimento de R$ 1.232.013,75, vem sendo custeada com recursos financeiros provenientes de compensação ambiental. Essas são verbas específicas destinadas exclusivamente para uso em gestão de Unidades de Conservação, não podendo ser utilizadas para outros fins.



De acordo com Martins, a edificação irá valorizar os bairros e permitir mais um local de convivência e contato com a natureza para moradores de Anchieta e turistas. “Importante destacar também que a instalação do Parque Sede naquela região contribuirá para a valorização social dos bairros diretamente envolvidos, onde seus moradores poderão usufruir de um espaço altamente agradável, arborizado, e contando com o embelezamento da paisagem urbana na região”, explica a secretária.



Unidade de Conservação

A Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável – Papagaio é uma das quatro Unidades de Conservação do município de Anchieta. Esta unidade foi criada pelo Decreto Municipal 3692/2011, com a finalidade de conservar o manguezal, o rio e as espécies que nele habitam, como pássaros, caranguejos, peixes, entre outros. Sua área total delimitada é de 17.312.052,41 m².