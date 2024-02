Prefeitura de Anchieta vai inaugurar ampliação da ESF de Baixo Pongal nesta quinta (08)

Uma unidade de saúde mais ampla e acessível. Agora essa é realidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Baixo Pongal, no interior de Anchieta, que passou recentemente por obras de reforma e ampliação. A solenidade para entrega do investimento à comunidade acontece nesta quinta (08), às 9h30.

As obras incluíram reparos diversos, melhoria nas instalações hidráulicas e elétricas, e ampliação e adaptação de banheiros para acessibilidade.

“Começamos 2023 com a entrega de unidades reformadas. Em janeiro entregamos o Centro de Atenção Psicossocial, o Caps, totalmente recuperado. Agora é a vez da ESF de Baixo Pongal. Ainda estamos reformando a sede da Secretaria de Saúde, o Laboratório Central e o Centro de Especialidades Unificadas, o CEU”, informou o prefeito Fabrício Petri.

Para as cinco obras dos equipamentos da saúde estão sendo aplicados cerca de R$ 1,5 milhão, com recursos próprios do município.