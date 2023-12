Prefeitura de Itapemirim confirma apoio para a realização do 18º Jesus no Litoral

O evento acontecerá de 12 a 14 de janeiro, nas praias de Itaoca e Itaipava

O Verão Itapemirim 2024 contará com atrações variadas, e é claro que o “Jesus no Litoral” não ficaria de fora. O Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, recebeu em seu gabinete o Padre Ronaldo Borel, Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Itaipava, e confirmou que a prefeitura irá apoiar a realização da 18ª edição do evento.

O projeto é um evento diocesano, que leva música e uma “onda de amor de Deus” para os participantes. O Jesus no Litoral está previsto para acontecer entre os dias 13 e 14 de janeiro, nas praias de Itaoca e Itaipava.

Na reunião, o Padre Ronaldo entregou ao Prefeito o texto base da campanha da fraternidade, que em 2024 tem como tema “Fraternidade e Amizade Social”.

A programação do evento será divulgada com a programação de verão do Município. “O Verão de Itapemirim vai contar com shows católicos, evangélicos, além de ritmos variados em nosso verão. O nosso objetivo é atender a todos os públicos, levar alegria para os nossos munícipes e visitantes,” destacou o Secretário de Turismo, Diego Borges.

MISSA DO MONTE AGHÁ

Dia 07 de janeiro acontecerá a Missa do Monte Aghá. Os fiéis sairão de madrugada em peregrinação pela trilha, até o topo do Monumento mais charmoso do litoral sul capixaba, onde acontecerá a celebração.