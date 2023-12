Prefeitura de Itapemirim e população decidem sobre eventos do verão 2024

today21 de dezembro de 2023 remove_red_eye115

A volta do trio elétrico, entre outros pontos, foram debatidos e aprovados em audiência pública

A prefeitura de Itapemirim promoveu, na noite da última terça-feira (19), uma audiência pública em Itaoca (litoral), para apresentar as propostas sobre os eventos do verão 2024 e, de forma democrática, os munícipes opinaram e decidiram o melhor para uma temporada de sucesso.

O encontro realizado na Escola Marluce Bianchi reuniu empresários, comerciantes, moradores e autoridades da administração municipal de Itapemirim.

As audiências públicas estão cada vez mais sendo utilizadas pela atual administração, que definiu como característica de gestão a participação popular em suas decisões.

A reunião foi aberta com as propostas trazidas pela prefeitura municipal. Inicialmente, os presentes discutiram a programação de shows e atrações, locais fixos para apresentações e a volta do trio elétrico.

Após as colocações, os moradores e comerciantes votaram e aprovaram, por maioria absoluta, todas as propostas apresentadas pelo município.

Atrações musicais

Sobre as apresentações das atrações musicais ficou decidido que serão montados dois palcos principais – o Palco 1 ficará montado próximo ao Píer dos Pescadores, em Itaipava, e o Palco 2, nas Pedras de Itaoca.

Nas sextas, os shows serão realizados apenas em um local – Itaoca ou Itaipava, de forma alternada. Aos sábados, os shows ocorrerão simultaneamente nos palcos de Itaipava e Itaoca.

Já aos domingos, a população aprovou a proposta apresentada e após mais de 20 anos, o Trio Elétrico voltará a ser destaque e fazendo o percurso Itaipava-Itaoca / Itaoca-Itaipava, com previsão de início por volta de 14h e encerrando às 19h.

Além dos palcos principais, o público foi informado da realização de programação durante a semana nas praças de Itaipava e Itaoca (quartas e quintas). Além disso, nas praias da Gamboa, Monte Aghá II e Lagoa Guannandy, outros pontos bastante procurados por turistas e visitantes, também haverá programação musical aos domingos, durante o dia.

Segurança

Outro tema recorrente durante a audiência pública foi sobre segurança. Moradores e comerciantes questionaram sobre qual seria o plano traçado para esta importante área. Em resposta, o secretário de Defesa Social, Lázaro Contreiro, disse que a Guarda Civil Municipal irá montar uma base dentro dos limites dos balneários, que dará suporte à Polícia Militar, que destacará homens para atuar na região.

Neste quesito foi informado o horário que o palco funcionará no réveillon: até 2h da manhã, sendo que nos demais eventos públicos o encerramento se dará a 1h da manhã por questões de segurança, conforme determinação da Polícia Militar.

Limpeza urbana

Outro assunto trazido pelos moradores e comerciantes foi em relação a limpeza pública, principalmente nos locais destinados a shows. Eles tiveram a garantia do secretário de Administração Regional de Itaipava e Itaoca, Vanderlei (Delei) Bianchi, que todo o serviço já foi planejado e que novos equipamentos que estão sendo disponibilizados irão assegurar o esquema de limpeza e recolhimento de lixo.