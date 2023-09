Prefeitura de Piúma abre processo seletivo para 85 vagas temporárias

A prefeitura de Piúma tornou público a realização do Processo Seletivo Simplificado para o provimento de vagas de contratação temporária de excepcional interesse público e formação de cadastro de reservas em diversos cargos: Motorista, Operador de Máquinas, Operário Braçal, Secretário Escolar, Servente e Vigia.

No total estão sendo ofertadas 85 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da prefeitura, no período de 21 de setembro a 1º de outubro. É importante destacar que a responsabilidade pelo acompanhamento de todas as publicações relacionadas ao Processo Seletivo recai sobre os candidatos, os quais devem acessar o site oficial da Prefeitura de Piúma (https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao) para verificar informações atualizadas.

A remuneração varia de R$ 1.046,56 a R$ 1.254,15, por carga horária de 40 horas semanais. Além disso, é fundamental que os candidatos estejam cientes da legislação mencionada no edital, disponível no mesmo site, para garantir que atendem a todas as condições e pré-requisitos necessários para a apresentação dos documentos exigidos no momento da inscrição e, posteriormente, caso sejam convocados no processo seletivo.

O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contando a partir da data de publicação da homologação do resultado final definitivo. As contratações temporárias previstas no Edital terão vigência de até 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do contrato administrativo, conforme a necessidade do Município.

Em situações de extrema relevância e urgência, devidamente justificadas e aprovadas pelo Chefe do Poder Executivo, os contratos poderão ser prorrogados de acordo com o artigo 6º da Lei nº 2.265/2018.

O edital completo do processo seletivo está disponível em https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao

foto ilustrativa/Pixabay