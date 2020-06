Prefeitura de Piúma inicia reforma de mais uma escola municipal

Enquanto alunos e professores estudam em casa devido a pandemia do novo Coronavírus, a prefeitura de Piúma, através da Secretaria de Educação, aproveita para realizar a manutenção e os reparos necessários nas escolas da rede municipal. Para isso foi contratada uma microempresa da cidade, promovendo, assim, a oportunidade de geração de emprego e renda dentro do próprio município.

A primeira foi a EMEF Lacerda de Aguiar, que recebeu os serviços de manutenção elétrica e hidráulica, pintura, troca de pisos da cozinha, telhado, reforma nos banheiros, instalação de calhas para águas fluviais, dentre outros.

E desde ontem, as mesmas ações começaram a ser realizadas na tão sonhada Escola Manoel dos Santos Pedroza, no bairro Niterói, que é uma reivindicação antiga dos moradores da comunidade. A demolição do ginásio, anexo a escola, também já está sendo providenciada.

“Estamos priorizando as melhorias necessárias e que influenciam na rotina escolar dos alunos, professores e funcionários, que interferem muito no conforto e rendimento dos nossos estudantes quando oferecemos um local bem cuidado. Todas as unidades municipais receberão os devidos reparos e adequações”, destaca a Secretária de Educação Izalina Merick.